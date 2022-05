De Philadelphia 76ers en de Dallas Mavericks zorgen weer voor spanning in hun series

De Philadelphia 76ers hebben het tegen de Miami Heat weer spannend gemaakt. De Dallas Mavericks deden hetzelfde tegen de Phoenix Suns.

Voor de 3e wedstrijd tussen de Philadelphia 76ers en Miami Heat was er al meteen groot nieuws. Joel Embiid keerde terug na zijn blessure. Embiid was meteen goed voor 18 punten en 11 rebounds. Samen met Tyrese Maxey leidde hij de 76ers naar een 99-79-zege. Het verschil werd vooral tijdens het laatste quarter gemaakt. Bij de Heat was enkel Jimmy Butler (33 punten) op de afspraak. De Heat leiden met 2-1.

De Dallas Mavericks wonnen de 3e wedstrijd tegen de Phoenix Suns. Luka Doncic zorgde voor 26 punten, 13 rebounds en 9 assists. Het grote verschil met de andere wedstrijden tegen de Suns was dat Doncic nu wel veel steun kreeg van zijn ploegmaats. Getuige de 28 punten van Jalen Brunson. Dat zorgde voor een solide overwinning. De Suns staan 2-1 voor in hun series.