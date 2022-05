Phoenix Brussels, Okapi Aalst en Limburg United stoten door in de BNXT play-offs

Phoenix Brussels, Okapi Aalst en Limburg United hebben zich geplaatst voor de 2e ronde van de BNXT play-offs. Ook Basketbal Academie Limburg gaat een ronde verder.

In de BNXT League stonden gisterenavond 4 wedstrijden op het programma. Met Phoenix Brussels en Luik stonden 2 Belgische teams tegenover elkaar in de BNXT play-offs. Luik won met 5 punten verschil. Bram Bogaerts was goed voor 28 punten. Toch mag Brussels een ronde verder. Zij wonnen de heenwedstrijd met 7 punten verschil.

Ook Okapi Aalst mag een ronde verder. In de heenwedstrijd tegen Amsterdam wonnen ze al overtuigend. Ook in Aalst was Amsterdam geen partij voor Okapi: 88-57. Limburg United won ook de terugwedstrijd tegen Den Helder. Thuis wonnen ze met 108-84. Yannick Desiron en Jarne Lesuisse waren elk goed voor 20 punten.

Voor de Belgische ploegen is het nog niet bekend tegen wie ze moeten spelen in de 2e ronde van de BNXT play-offs. Basketbal Academie Limburg weet dat wel al. Zij moeten het opnemen tegen Feyenoord. Basketbal Academie Limburg won thuis de terugwedstrijd tegen Yoast United, nadat de heenwedstrijd op een gelijke stand was geëindigd.