De Golden State Warriors en de Milwaukee Bucks winnen, halve finales in de BNXT League bekend

In de NBA Playoffs hebben de Golden State Warriors en de Milwaukee Bucks de 3e wedstrijd in hun series gewonnen. In de nationale play-offs van de BNXT League zijn de halve finales bekend.

Afgelopen nacht hebben de Golden State Warriors verwoestend uitgehaald tegen de Memphis Grizzlies. Het begin was nog voor de Grizzlies, maar dan namen de Warriors het over. Stephen Curry was goed voor 30 punten en 6 assists. Jordan Poole scoorde er 27. Bij de Warriors werkten ze aan een hoog percentage af: 63,1%. De eindstand was 142-112. De Warriors leiden hun series nu met 2-1.

Bij de Grizzlies moest sterspeler Ja Morant geblesseerd naar de kant. Bij een fase greep Poole naar de rechterknie van Morant en trok daaraan. Het is de vraag of hij in de volgende wedstrijd maandagnacht kan meespelen.

De Milwaukee Bucks hebben dan weer nipt gewonnen. Ze stonden bijna de hele wedstrijd enkele punten voor. In het 3e quarter leken ze hun kloof uit te diepen, maar de Boston Celtics kwamen toch nog terug. De poging van Al Horford om gelijk te maken, kwam te laat: 103-101. Bij de Bucks was Giannis Antetokounmpo de grote man met 42 punten, 12 rebounds en 8 assists. De Bucks staan nu 2-1 voor.

In de BNXT League zijn ook de play-offs bezig. De halve finales van de nationale play-offs zijn sinds gisterenavond bekend.

In België neemt Bergen het op tegen Oostende. Bergen won de 3e wedstrijd op het veld van de Antwerp Giants met 64-74. De Leuven Bears wonnen hun wedstrijd tegen Spirou Charleroi met 90-77. Ze moeten het nu opnemen tegen Kangoeroes Mechelen. De Giants en Charleroi gaan nu naar de 2e ronde van de BNXT play-offs. Zij moeten respectievelijk spelen tegen Phoenix Brussels en Limburg United.

De halve finale in Nederland tussen Leiden en de Landstede Hammers was al bekend. Groningen heeft zich als 4e ploeg kunnen plaatsen door Leeuwarden te verslaan met 99-82. Groningen speelt nu tegen Heroes Den Bosch. In de 2e ronde van de BNXT play-offs speelt Leeuwarden tegen Okapi Aalst. De affiche Basketbal Academie Limburg tegen Feyenoord was al bekend.