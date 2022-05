🎥 Alles te herdoen in twee series: Booker en Butler top maar zien respectievelijk Dallas en Philly langszij komen

In twee series in de NBA play-offs is alles te herdoen. Dallas en Philadelphia zijn langszij gekomen, ondanks de individuele glansprestaties van Devin Booker en Jimmy Butler.

In één van de halve finales in het Westen trok Phoenix met een 2-1-voorsprong naar Dallas. Booker liet 35 punten optekenen. Het moest bij Phoenix ook van hem komen, want Chris Paul verkeerde in foutenlast en werd aan het begin van het vierde kwart uitgesloten. Bij Dallas knalden ze raak met de ogen dicht van achter de driepuntlijn: liefst 20 bommen van de Mavs vielen er te noteren. Via 111-101 werd het 2-2 in de serie. Dat is ook de stand tussen Miami en Philadelphia. Jimmy Butler deed er met zijn 40 punten nochtans alles aan om Miami op voorsprong te houden. Philadelphia kon dan weer rekenen op de combo Harden-Embiid, goed voor respectievelijk 31 en 24 punten. Philadelphia begon het laatste kwart met vier punten voorsprong en diepte die voorsprong nog lichtjes uit: 116-108.