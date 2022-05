Back-to-back MVP in de NBA voor Nikola Jokic

Nikola Jokic is voor het 2e jaar op rij verkozen tot MVP in de NBA. De speler van de Denver Nuggets leidde zijn team naar een 6e plaats in de Western Conference.

Nikola Jokic had dit seizoen opnieuw een sterk seizoen. Hij leidde de Denver Nuggets naar een 6e plaats in de Western Conference en zo dus een rechtstreeks ticket naar de NBA Playoffs. Dat zonder Jamal Murray en Michael Porter Jr. Murray was het hele seizoen geblesseerd en Porter Jr. kon maar 9 wedstrijden spelen.

Nu is Jokic verkozen tot MVP van het reguliere seizoen. Zo volgt hij zichzelf op. Ook dit jaar had hij straffe cijfers. Hij maakte gemiddeld 27,1 punten per wedstrijd. Ook plukte hij 13,8 rebounds en deelde hij 7,9 assists uit. Jokic was ook de 1e speler ooit die tijdens 1 regulier seizoen 2000 punten, 1000 rebounds en 500 assists had.