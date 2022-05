De Golden State Warriors staan op 1 zege van de Western Conference Finals, de Boston Celtics maken gelijk

Nog 1 zege hebben de Golden State Warriors nodig. Dan staan ze in de Conference Finals. De Boston Celtics hebben voor een gelijke stand tegen de Milwaukee Bucks gezorgd.

De Golden State Warriors staan 3-1 voor. Ze wonnen met 101-98 van de Memphis Grizzlies. Stephen Curry maakte 32 punten en zorgde ook voor 8 assists. Bij de Grizzlies moesten ze het doen zonder hun geblesseerde sterspeler Ja Morant.

Extra zuur voor de Grizzlies was de manier waarop ze verloren. Ze stonden de hele wedstrijd voor en pas in de laatste minuut kwamen de Warriors voor het eerst op voorsprong. Nog 1 keer winnen en de Warriors staan in de Western Conference Finals.

Tussen de Boston Celtics en de Milwaukee Bucks is het weer een gelijke stand geworden: 2-2. De Celtics wonnen vannacht met 108-116. In het laatste quarter maakten ze het verschil. Al Horford en Jason Tatum maakten elk 30 punten voor de Celtics. Bij de Bucks was Giannis Antetokounmpo goed voor 34 punten en 18 rebounds.

Vannacht is ook de Coach van het Jaar bekend gemaakt. Monty Williams heeft die prijs gewonnen. Hij leidde de Phoenix Suns naar een 1e plaats in het reguliere seizoen. Ze wonnen 64 van hun 82 wedstrijden, wat een record in de geschiedenis van de Suns is.