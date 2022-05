Kroatische coach moet Antwerp Giants er weer bovenop helpen

Antwerp Giants slaat een nieuwe richting in. Het heeft een Kroatische coach aangesteld om de club de komende jaren weer aan betere resultaten te helpen.

Antwerp Giants is bezig aan een voor zijn doen tegenvallend seizoen. Het was pas vierde in de Belgische fase van de competitie en won in de Elite Gold van de BNXT League ook maar vier matchen. Daarom moest het het in de play-offs opnemen tegen Bergen voor een plekje in de halve finales, maar het trok na drie wedstrijden in de serie aan het kortste eind.

Antwerp zal wel nog opgevist worden voor de tweede ronde van de BNXT play-offs, waarin het nog een ticket voor Europees basketbal kan afdwingen. Na dit seizoen gaat het alleszins verder met een nieuwe coach: Ivica Skelin. De 49-jarige Kroaat heeft een contract getekend voor twee seizoenen.

✍️ Telenet Giants Antwerp signs Ivica Skelin as new head coach for the next two seasons 👉 https://t.co/C4rG01F7V8



📷: Buducnost Voli pic.twitter.com/PgPOCzHahT — TELENET GIANTS 🅰️ (@antwerpgiants) May 10, 2022

Dat kondigt Antwerp Giants aan op zijn site. "Skelin is een coach met internationale ervaring en coachte in het verleden ook al in België (o.a. bij Pepinster en Leuven) en in Nederland (bij Groningen en Den Bosch) waar hij ook meerdere prijzen pakte", staat er te lezen. "Hij is dus niet onbekend met onze competitie. Dit seizoen was Skelin actief bij het Poolse Twarde Pierniki Toruń."