Beloning voor de coach van Kangoeroes Mechelen na de dubbel

De coach van Kangoeroes Mechelen Arvid Diels is Coach van het Jaar. Daarmee is hij beloond, nadat hij Kangoeroes Mechelen leidde naar de dubbel. Maxuella Lisowa is de Speelster van het Jaar in het Belgisch basketbal. Ine Joris is verkozen tot Belofte van het Jaar.

Dit jaar werd Castors Braine na hun jarenlange dominantie onttroont. Kangoeroes Mechelen won de beker en werd landskampioen. Coach Arvid Diels is daarvoor beloond. Hij is verkozen tot Coach van het Jaar, een prijs van Het Nieuwsblad. Hij had 4 punten meer dan zijn collega van Castors Braine, Frédéric Dusart. Ook andere prijzen van het Nieuwsblad werden uitgereikt. Maxuella Lisowa is Speelster van het Jaar. Ze speelde afgelopen jaar voor verliezend bekerfinalist en vicekampioen Castors Braine. Ine Joris van Phantoms Boom is de Belofte van het Jaar.