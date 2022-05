De Phoenix Suns en de Miami Heat staan op 1 wedstrijd van de Conference Finals

De Phoenix Suns en de Miami Heat hebben een uitstekende zaak gedaan in de NBA Playoffs. Ze wonnen allebei de 5e wedstrijd in hun series en komen zo op 1 wedstrijd van de Conference Finals.

De Phoenix Suns hebben het tegen de Dallas Mavericks al moeilijk gehad. Vooral dan in Dallas, maar terug in eigen huis konden de Suns makkelijk winnen. In de 1e helft stonden de Mavs nog lange tijd voor, maar door een sterk 3e quarter werd het toch een makkelijke overwinning: 110-80. Devin Booker was goed voor 28 punten. De Suns leiden nu met 3-2.

Ook voor de Miami Heat is het op verplaatsing nog niet zo makkelijk geweest. Tegen de Philadelphia 76ers verloren ze 2 keer in Philadelphia, maar terug in Miami maakten de Heat al in het 1e quarter een kloof die geleidelijk aan groter werd, met een gemakkelijke overwinning tot gevolg: 120-85. Jimmy Butler maakte 23 punten. De Heat leiden met 3-2.