Roel Moors en Olivier Foucart tekenen nieuw contract in Duitsland

Roel Moors en zijn assistent Olivier Foucart hebben hun contract bij Göttingen verlengd tot 2024.

De 43-jarige Moors is sinds 2020 trainer bij Göttingen. In zijn eerste seizoen kon hij het behoud realiseren, dit jaar haalde de ploeg net geen play-offs.

"Het is geen geheim dat ik echt geniet van het werken met de mensen hier", zegt Moors op de website van de club.

"Göttingen is een ambitieuze club die zich elk seizoen een beetje verder wil ontwikkelen. Ik ben blij dat we verder gaan op de weg die we samen zijn ingeslagen en dat ik een bijdrage kan leveren aan deze ontwikkeling."

In 2019 maakte Moors de overstap van de Antwerp Giants naar het Duitse Bamberg. Daar moest hij na één seizoen vertrekken, waarna hij bij Göttingen aan de slag ging.