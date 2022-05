🎥 Milwaukee slaat toe buitenshuis via scores Giannis en defense Holiday, Golden State na rammeling nog niet door

Game 5 is altijd een belangrijk duel in een serie. Als je Giannis in huis hebt, kan je die buitenshuis al wel eens gaan winnen, zoals Milwaukee deed in Boston. Ook tussen Golden State en Memphis staat het 3-2.

Boston en Milwaukee begonnen met een gelijke stand in de serie aan hun vijfde onderlinge duel in de play-offs. Boston leidde op een gegeven moment met 14 punten, maar in een sterk laatste kwart kwam Milwaukee helemaal terug. Giannis Antetokounmpo was met 40 punten uitstekend bij schot. Zo konden de bezoekers de 34 punten van Tatum counteren.

In het slot kwam het ook aan op de kwaliteit van de verdediging. Holiday zorgde er voor dat de laatste twee plays van Boston op niets uitdraaiden. Op aanvallend vlak beslisten vrijworpen het voor Milwaukee. Giannis scoorde zo zijn 40ste punt, miste een volgende vrjiworp, maar dan pakte Portis wel uit met een putback. Connaughton hield op de vrijworplijn het hoofd koel: 107-110. Milwaukee mag het nu thuis proberen afmaken.

In het Westen stond Golden State 3-1 voor tegen Memphis, dat het momenteel ook nog eens moet stellen zonder zijn geblesseerde sterkhouder Ja Morant. Dat betekent echter niet dat de Grizzlies al in de touwen hangen. Golden State kwam er niet aan te pas in Game 5. Memphis haalde zwaar uit met 134-95. Net als Milwaukee begint Golden State in de volgende match wel op eigen terrein met een 3-2-voorsprong in de serie.