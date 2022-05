Emma Meesseman en Julie Allemand proeven van succes met respectievelijk Chicago en Lyon

Belgian Cats Emma Meesseman en Julie Allemand proeven ook in clubverband van succes. Chicago, de nieuwe club van Meesseman, won voor het eerst in de WNBA. Allemand is nog bij Lyon aan de slag.

Zoals bekend maakten Emma Meesseman en Julie Allemand in de WNBA de overstap naar Chicago Sky. Voorlopig is Meesseman daar nog de enige Belgische speelster, want Allemand is met haar Franse club Lyon nog bezig aan de play-offs. Allemand heeft daar overigens de halve finales bereikt, nadat Lyon de serie tegen Roche met 2-0 won door op verplaatsing met 54-108 uit te halen. Nu wacht Villeneuve D'Ascq.

Ondertussen heeft Chicago in Amerika wel de eerste overwinning van het seizoen binnengehaald. De seizoensopener tegen LA Sparks ging nog verloren na een verlenging, maar tegen New York Liberty stond er geen maat op Chicago Sky.

RUIME THUISZEGE CHICAGO

Ook Emma Meesseman deed haar duit in het zakje met 10 punten, 6 rebounds en 4 assist. In de Wintrust Arena, de thuishaven van Chicago Sky, zagen 5000 toeschouwers hoe de bezoekers in de pan gehakt werden met 83-50.