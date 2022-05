De Miami Heat zijn zeker van de Conference Finals, op naar Game 7 tussen de Phoenix Suns en de Dallas Mavericks

De Miami Heat zijn als 1e zeker van de Conference Finals. Tussen de Phoenix Suns en de Dallas Mavericks komt er een Game 7.

In de NBA Playoffs hebben de Miami Heat zich als 1e kunnen plaatsen voor de Conference Finals. In de 6e wedstrijd tegen de Philadelphia 76ers wonnen ze met 90-99. In de 1e helft konden de 76ers nog gelijke tred houden, maar na rust controleerden de Heat de match volledig. Jimmy Butler maakte 32 punten. In de volgende ronde spelen de Heat tegen de Milwaukee Bucks of de Boston Celtics. De Bucks leiden met 3-2.

Tussen de Phoenix Suns en de Dallas Mavericks zal alles beslist worden in Game 7. In de 6e wedstrijd hadden de Suns eerst nog een kleine voorsprong, maar op het einde van het 1e quarter namen de Mavs het over. Aan de rust was er al een 15-puntenkloof. Na de rust diepten ze de kloof verder uit: 113-86. Luka Doncic zorgde voor 33 punten, 11 rebounds, 8 assists en 4 steals. De Game 7 zal in Phoenix doorgaan.