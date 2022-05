Oostende bijna zeker van finale, alles ligt nog open tussen Kangoeroes Mechelen en de Leuven Bears

Oostende staat op 1 overwinning van de finale van de Belgische play-offs. Tussen Kangoeroes Mechelen en de Leuven Bears ligt alles nog open. Daar staat het 1-1. Ook in Nederland is de finale bijna bekend.

In de nationale play-offs van de BNXT League zijn de halve finales bezig. Wie 3 keer wint mag naar de finale. In België staat het na gisterenavond tussen Oostende en Bergen 2-0. Oostende won ook de 2e wedstrijd. Levi Randolph toonde dat hij de MVP is en maakte 20 punten in een 63-78-overwinning.

Tussen Kangoeroes Mechelen en de Leuven Bears is het spannender. Leuven won de 1e wedstrijd in Mechelen, terwijl Kangoeroes gisterenavond Leuven op zijn eigen veld van het kastje naar de muur speelde: 40-86. Mattias Palinckx maakte in ruim een kwartier 23 punten.

In Nederland is de finale bijna bekend. Den Bosch staat 2-0 voor na een 67-73-overwinning tegen Donar Groningen. Leiden won dan weer met 79-89 op het veld van Landstede. Leiden staat 2-0 voor.