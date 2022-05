🎥 Ook Giannis schittert maar geweldige Tatum en Boston redden hun hachje, Golden State naar Conference Finals

Neen, Boston ligt nog niet tegen het canvas. Tatum zorgde er voor dat Giannis' prestatie gecounterd kon worden en er een Game 7 geforceerd werd. Golden State hoeft zo'n zevende duel niet te spelen.

Milwaukee was in Boston Game 5 gaan winnen en begon dus met een 2-3-voorsprong aan zijn laatste thuismatch in de serie. Zouden de Bucks het voor eigen publiek kunnen afmaken? Ze konden alvast rekenen op een geweldige Giannis Antetokounmpo (44 punten). Jayson Tatum nam het voortouw bij Boston en kon ook verbluffende cijfers (46 punten) voorleggen.

Boston had na de eerste helft al een voorsprong van tien punten beet: het stond bij de rust 43-53. Na de pauze bleef het status quo, Milwaukee kreeg de kloof niet gedicht. Het werd 95-108. Het staat nu 3-3 in de serie. De zevende en beslissende wedstrijd zal in Boston gespeeld worden.

Een zevende duel forceren: dat was ook de opdracht voor Memphis, dat het nog altijd zonder sterkhouder Ja Morant stelt. Het moest dan gaan winnen bij Golden State en dat lieten de Warriors niet toe. Het bleef lang spannend, maar in het laatste kwart nam Golden State afstand. De thuisploeg haalde het met 110-106. Het wint zijn serie dus met 4-2 en plaatst zich als derde reekshoofd in het Westen voor de Conference Finals.