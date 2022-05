Team Antwerp met twee overwinningen groepswinnaar en naar kwartfinales WorldTour in Japan

Team Antwerp is op dreef in de WorldTour 3x3 in Japan. Als groepswinnaar naar de kwartfinales gaan: daar hoopte de ploeg op en dat ideale scenario is ook uitgekomen.

De twee groepsmatchen moesten dan ook wel gewonnen worden. Niet evident, wetende dat met Celis, Vervoort en Bogaerts slechts drie spelers inzetbaar waren na het afhaken van Augustijnen. Eerste tegenstander was het Oostenrijkse Wenen. De match verliep lange tijd gelijkopgaand, maar Antwerp kon uiteindelijk toch afstand nemen en winnen met 21-18. Met Jeddah kwam de volgende tegenstander uit Saoedi-Arabië.; Antwerp kwam 1-2 achter, maar dat zou de laatste achterstand in de tweede wedstrijd zijn. Bij 4-4 plaatste het Belgische team een tussenspurt, om zo uit te lopen naar 10-5. Bij 18-10 was Team Antwerp al haast zegezeker. Het werd uiteindelijk 21-15. ZONDAG KWARTFINALE Door die twee zeges is Antwerp zeker van groepswinst en een plek in de kwartfinales. Antwerp zal zijn kwartfinale zondag om 7u spelen. Thibaut Vervoort is met een gemiddelde van tien punten voorlopig de best scorende speler bij Team Antwerp.