BNXT League: Oostende plaatst zich voor de finale van de play-offs, Kangoeroes Mechelen staat 2-1 voor

Oostende heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van de Belgische play-offs in de BNXT League. Kangoeroes Mechelen heeft de 3e wedstrijd gewonnen en staat 2-1 voor.

In de BNXT League won Oostende gisteren van Bergen met 90-48. Daardoor komen ze 3-0 voor en gaan ze door naar de finale van de Belgische play-offs. Bergen gaat naar de 3e ronde van de BNXT play-offs. Pierre-Antoine Gillet was goed voor 17 punten. Keye Van Der Vuurst had 12 punten en 11 assists.

Tegen wie Oostende in die finale moet, is nog niet zeker. Kangoeroes Mechelen en de Leuven Bears wonnen elk al een wedstrijd. In de 3e wedstrijd was Mechelen net iets beter: 78-75. Jonas Foerts scoorde 16 punten. Kangoeroes staat nu 2-1 voor.

In de Nederlandse play-offs is de finale wel bekend. Den Bosch en Leiden zullen die spelen. Ze wonnen allebei ook de 3e wedstrijd in hun halve finales. Den Bosch versloeg Groningen met 81-72. 71-69 was de eindstand tussen Leiden en Landstede. Groningen en Landstede gaan naar de 3e ronde van de BNXT play-offs.