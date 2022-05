🎥 De Chicago Sky winnen dankzij de 17 punten van Emma Meesseman

Emma Meesseman heeft mee voor de overwinning van de Chicago Sky gezorgd. Ze was in een 78-82-overwinning goed voor 17 punten.

In de WNBA moesten de Chicago Sky met Emma Meesseman het vannacht spelen op het veld van de Minnesota Lynx. Het was een wedstrijd waarin de Sky de hele wedstrijd op voorsprong stonden, maar de Lynx bleven heel de tijd in de buurt. Het werd uiteindelijk 78-82.

Meesseman was topscorer voor de Sky met 17 punten. Ook had ze 7 rebounds en 7 steals, maar ze moest voortijdig al op de bank zitten doordat ze 6 fouten had. Nog bij de Sky was Courtney Vandersloot goed voor 16 punten en 11 assists.