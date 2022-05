Geen finale voor Team Antwerp op het 3x3-tornooi in Japan

Team Antwerp is er niet in geslaagd om de finale op het 3x3 tornooi in Japan te halen. In de halve finales verloren ze met 17-21 van Team Ub.

Vandaag stond het vervolg na de groepsfase op het 3x3-tornooi in Japan op het programma. Team Antwerp moest het in de kwartfinales opnemen tegen Team Riga. Thibaut Vervoort was met 9 punten topscorer bij Antwerp. Ze wonnen met 16-12. In de halve finales was Team Ub de tegenstander. Antwerp kon lang in de buurt blijven. Vervoort scoorde 11 punten, maar Ub kon op voorsprong blijven en wonnen met 17-21.