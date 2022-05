🎥 De Boston Celtics en Dallas Mavericks winnen overtuigend hun Game 7 en gaan door naar de Conference Finals

De Boston Celtics hebben tegen de Milwaukee Bucks Game 7 in hun series gewonnen en gaan zo door naar de Conference Finals. Hetzelfde voor de Dallas Mavericks. Zij wonnen tegen de Phoenix Suns Game 7 in hun series.

De 2 mooiste woorden in sport volgens Bill Russell. Een Game 7 is meestal een spannende wedstrijd om de series af te sluiten en te bepalen wie doorgaat naar de volgende ronde. Al was er van spanning weinig te merken afgelopen nacht.

De Boston Celtics namen het in eigen huis op tegen de Milwaukee Bucks. Aan de rust stonden de Celtics nog 5 punten voor, maar in de 2e helft waren ze niet meer te stoppen. Vooral dankzij hun driepunters maakten ze het verschil. De Bucks scoorden er 4, terwijl de Celtics er 22 hadden gescoord. Daardoor werd het verschil groter en groter: 109-81. Grant Williams was topscorer en scoorde 7 driepunters.

Tussen de Phoenix Suns en de Dallas Mavericks was er veel minder spanning. Aan de rust stonden de Mavs al 30 punten voor: 27-57. Opvallend Luka Doncic had na de 1e helft al evenveel punten dan de volledige ploeg van de Suns. Na de rust konden de Mavs op cruise control naar de zege snellen: 90-123. Doncic had uiteindelijk 35 punten op ruim 30 minuten spelen.

De Celtics komen in de Conference Finals uit tegen de Miami Heat. De 1e wedstrijd is dinsdagnacht. De Mavs spelen tegen de Golden State Warriors. Hun 1e match is woensdagnacht.