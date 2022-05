Tegenstander Oostende nog niet gekend: Leuven overleeft twee verlengingen en dwingt belle af!

De tegenstander van Oostende in de titelfinale is nog niet gekend, want Leuven blijft in de halve finales van zich afbijten. Het moest Game 4 winnen en deed dat na twee verlengingen.

Oostende bracht eerder zijn serie tegen Bergen al tot een goed einde, maar Leuven en Mechelen blijven mekaar aan de waggel houden. Mechelen trok met een 2-1-voorsprong naar Leuven voor de vierde wedstrijd uit de serie. Winst betekende voor Mechelen kwalificatie voor de titelfinale. Het werd een heerlijke clash: een thriller om duimen en vingers van af te likken. In elk kwart waren de beide teams mekaar waard. Loubry (29 punten) nam Mechelen op sleeptouw, maar zijn scores werden meer dan gecounterd door de 31 punten van Leuven-speler Solomon Young. Na de reguliere speeltijd stond het 66-66. 'BELLE' IN MECHELEN Er kwam dus een verlenging aan de pas. Ook de eerste verlenging zorgde niet voor afscheiding: 80-80. Ondanks de foutenlast kon Leuven het in de tweede verlenging dan wel afstand nemen en zo nog winnen met 95-86. Het staat nu 2-2 in de serie. Een 'belle' op het terrein van Mechelen zal aanduiden welke van de twee ploegen naar de finale gaat.