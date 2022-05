🎥 Conference Finals: De Miami Heat winnen de 1e wedstrijd tegen de Boston Celtics

De Miami Heat hebben de 1e wedstrijd gewonnen in de Eastern Conference Finals. Ze wonnen met 118-107 van de Boston Celtics.

In de NBA Playoffs zitten we ondertussen al aan de Conference Finals. In het Oosten stonden de Miami Heat en de Boston Celtics tegenover elkaar voor hun 1e wedstrijd.

De Celtics hadden een zwaardere 2e ronde gehad, maar in het begin van de wedstrijd was daar niets van te zien. Ze stonden de hele 1e helft op voorsprong. Het was 54-62 aan de rust. Na de rust nam de Heat het over. Het 3e quarter wonnen ze met 39-14 en in het laatste quarter maakten ze het af: 118-107. Jimmy Butler maakt bij de Heat 41 punten. Ook was hij goed voor 9 rebounds, 5 assists en 4 steals.

Ook vannacht was er de NBA Draft Lottery. Daaruit kwam de Orlando Magic als 1e uit de bus. Zij zullen tijdens de NBA Draft op 23 juni als 1e een talentvolle speler mogen kiezen. De Oklahoma City Thunder zullen als 2e aan de beurt zijn.