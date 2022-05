📷 Phoenix Brussels gaat extra jaar door met coach Jean-Marc Jaumin

Jean-Marc Jaumin zal ook volgend seizoen de coach van Phoenix Brussels in de BNXT League zijn.

Jean-Marc Jaumin volgde in oktober van vorig jaar de ontslagen Ian Hanavan op bij Phoenix Brussels.

De 52-jarige Jaumin tekende een contract voor één seizoen bij Brussels, met de optie voor nog eens een extra jaar.

Jaumin was voor zijn komst naar ons land al aan de slag in Nederland en Zwitserland. In België coachte hij ook al Oostende en Aalst.