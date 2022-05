De Belgian Cats niet tegen Rusland, maar tegen Puerto Rico op het WK

De Belgian Cats nemen het in de WK-groepsfase het op tegen Puerto Rico en niet tegen Rusland. De FIBA heeft vandaag Rusland van deelname uitgesloten.

Op het WK zitten de Belgian Cats met China, Bosnië en Herzegovina, Zuid-Korea en de Verenigde Staten in Poule A van de groupsfase. Oorspronkelijk zat daar ook Rusland bij, maar vanaf vandaag zijn zij officieel uitgesloten van WK-deelname. Dat is als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne. Puerto Rico neemt de plaats van Rusland in.

Het WK basketbal voor vrouwen start op 22 september dit jaar. Op 1 oktober is het de finale. Het WK gaat door in Australië. Alle wedstrijden gaan door in Sydney.