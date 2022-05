Na 103 caps: Hanne Mestdagh stopt als Belgian Cat

Hanne Mestdagh stopt bij de Belgian Cats. Na bijna 10 jaar en 103 caps stopt ze bij de nationale ploeg.

De afgelopen 10 jaar was Hanne Mestdagh een van de vaste waarden bij de Belgian Cats. Ze verzamelde al 103 caps en staat vooral bekend om haar driepuntshot.

Met de komst van Valéry Demory als nieuwe bondscoach leek haar rol kleiner. Mestdagh werd oorspronkelijk niet opgeroepen voor het WK-kwalificatietornooi eerder dit jaar. Na het forfait van Julie Vanloo werd ze toch nog opgeroepen.

De voorbereiding van dat WK en het WK zelf zal zonder Mestdagh zijn. "Het truitje van de nationale ploeg mogen dragen, was de grootste eer", zegt ze in een videoboodschap. "Ik heb me altijd volledig gegeven. Het was een kinderdroom, maar nu is het tijd voor nieuwe doelen."