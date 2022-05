🎥 Western Conference Finals: De Golden State Warriors winnen de 1e wedstrijd

De Golden State Warriors hebben de 1e wedstrijd gewonnen van de Western Conference Finals. Tegen de Dallas Mavericks waren ze met 112-87 te sterk.

Ook de Western Conference Finals zijn van start gegaan. De 1e wedstrijd tussen de Golden State Warriors en de Dallas Mavericks werd een blow-out in het voordeel van de Warriors.

In de 1e helft bleef het verschil nog beperkt tot 9 punten, maar na de rust diepten de Warriors dat verschil geleidelijk aan uit. De Warriors konden in het 4e quarter de wedstrijd rustig uitspelen: 112-87.

Bij de Warriors was het een collectieve prestatie. Stephen Curry maakte 21 punten, Antdrew Wiggins en Jordan Poole 19 punten en Klay Thompson 15. Luka Doncic had niet zijn avond en scoorde wel 20 punten, maar hij shotte maar 6 op 18 en deelde maar 4 assists uit, terwijl hij dit seizoen aan een gemiddelde van 8,7 assists per wedstrijd zit.

De 2e wedstrijd is vrijdagnacht om 3 uur.