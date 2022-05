Emma Meesseman strijdend ten onder met Chicaco Sky

Vorige wedstrijd nog topscoorder en de winst. Nu moest Emma Meesseman de duimen leggen voor Seattle.

Vorige wedstrijd was ze nog topscoorder nu moest Meesseman het doen met 11 punten bij Chicaco Sky. Dit was niet genoeg om de overwinning te pakken tegen Seattle want ze gingen ten onder met 74-71

Chicaco Sky is uittredend kampioen in de WNBA en is heel Belgisch getint. Emma Meesseman op het veld, Ann Wauters als assistent op de bank en binnenkort nog Julie Allemand die momenteel nog de play-offs in Frankrijk afwerkt.