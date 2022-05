Finale Belgische play-offs: Kangoeroes Mechelen neemt het op tegen Oostende

Kangoeroes Mechelen heeft zich geplaatst voor de finale van de Belgische play-offs in de BNXT League. In die finale nemen ze het op tegen Oostende.

In de nationale play-offs van de BNXT League was er nog 1 ticket over. Dat was aan Belgische zijde. Kangoeroes Mechelen en de Leuven Bears kwamen nog in aanmerking voor dat laatste ticket.

In hun 5e wedstrijd maakten Mechelen en Leuven er een spannende wedstrijd van. Na 3 quarters stond Mechelen op eigen veld 1 punt voor. De kloof was nooit groter dan 7 punten. In het laatste quarter moest nog alles gebeuren.

Het laatste quarter kende een zenuwachtig begin. Er werd nauwelijks gescoord. Pas in de laatste minuten begon Mechelen te scoren en liepen ze enkele punten uit. Leuven kwam nog een beetje terug, maar Mechelen bleeft op het einde kalm: 77-69.

Mechelen neemt het in de finale van de Belgische play-offs het op tegen Oostende. Leuven gaat naar de BNXT play-offs en neemt het daar op tegen Okapi Aalst.