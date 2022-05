🎥 Dominant Boston opnieuw op volle kracht en komt langszij in de Eastern Conference Finals

Als het op volle kracht is, kan Boston dominant voor de dag komen. Dat was in de Eastern Conference Finals te zien in Game 2.

Boston had Game 1 in zijn serie tegen Miami verloren, maar moest in die wedstrijd ook basisspelers Marcus Smart en Al Horford missen. Bij een nieuw bezoek aan Miami waren ze er beiden wel weer bij en dat scheelde een slok op een borrel. Zeker Smart leverde een belangrijke bijdrage met 24 punten, 12 assists en 9 rebounds: net geen triple-double. Ook op Tatum kon Boston weer rekenen voor het nodige scorend vermogen: de forward liet 27 punten optekenen. Miami-speler Jimmy Butler - de uitblinker uit Game 1 - was met 29 punten topscorer in deze wedstrijd, maar daar kocht zijn ploeg weinig voor. Miami kwam in de openingsminuten wel tien punten voor, maar nadien nam Boston de partij helemaal over op weg naar een klinkende overwinning. Bij de rust was het eigenlijk al gespeeld. De eindstand werd 102-127. Het staat nu 1-1 in de serie. De volgende twee matchen worden in Boston afgewerkt.