Belgisch basketkoppel maakt heuglijk nieuws bekend en verwelkomt eerste zoontje

Voor een bekend Belgisch basketkoppel is het geluk niet enkel op het terrein weggelegd. Zoontje Matteo is op de wereld verwelkomd door zijn fiere ouders.

De basketters waar het over gaat, zijn Sam Van Rossom en Jana Raman. Hij is Belgian Lion, zij is Belgian Cat. Beiden spelen in clubverband in Valencia, al werd de carrière van Raman wel even 'on hold' gezet door haar zwangerschap.

Inmiddels heeft de bevalling van hun kindje plaatsgevonden. Sam Van Rossom en Jana Raman verkondigen het heuglijke nieuws via hun gezamenlijke Instagrampagina, uiteraard met bijpassende foto. Hun zoontje Matteo is geboren op 18 mei 2022.

Voor het bekendste basketkoppel van België is het hun eerste kindje. De felicitaties voor de ouders stromen uiteraard binnen. Ook vanwege onze redactie van harte gefeliciteerd!