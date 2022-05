🎥 Sterke Dončić ziet Curry & co vieren na comeback, wisselend succes voor Belgische teams in BNXT play-offs

Curry en Dončić hebben zich van hun beste kant laten zien, zoals je dat in de play-offs hoopt van de sterspelers. Golden State staat een stap dichter bij de NBA Finals. Ondertussen zijn ook de BNXT play-offs nog aan de gang.

Na de nederlaag in de eerste wedstrijd in de Western Conference Finals, moest Dallas wel antwoorden. Dončić nam zijn ploeg dan ook bij de hand met liefst 42 punten. Op een gegeven moment stond Dallas zelfs negentien punten voor. Bij de rust was de kloof veertien punten.

Vervolgens kwam de comeback van Golden State op gang, onder impuls van Stephen Curry, die uiteindelijk 32 punten zou scoren. In het begin van het vierde kwart kwam de thuisploeg voor het eerst op voorsprong. De Warriors gingen erop en erover, op weg naar een 2-0-voorsprong in de serie. Golden State won met 126-117. De volgende twee wedstrijden worden in Dallas gespeeld.

In de Lage Landen ligt ondertussen de Belgische titelfinale vast, maar gaan voor de andere ploegen de BNXT play-offs gewoon door. Antwerp ging winnen in Landstede met 79-89. Als het ook de terugmatch goed doorkomt, treft Antwerp in de vierde ronde Limburg of Groningen. Limburg heeft zijn heenmatch verloren met 70-78. Bergen haalde het met 72-74 bij Feyenoord.