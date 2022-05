Oostende wint de 1e wedstrijd, Den Bosch staat 1-0 voor in Nederland

Oostende heeft de 1e wedstrijd van de finale gewonnen. Ze wonnen met 103-60 van Kangoeroes Mechelen. In Nederland won Den Bosch de 1e finalewedstrijd tegen Leiden.

In de BNXT League zijn de finales van de nationale play-offs begonnen. In België won Oostende makkelijk van Kangoeroes Mechelen. De 1e minuten kon Mechelen nog meegaan tot 14-14, maar dan begon Oostende uit te lopen en dat verschil werd alleen groter: 103-60. Levi Randolph was topscorer met 20 punten. De volgende wedstrijd is maandagavond in Mechelen

Leiden en Den Bosch stonden tegenover elkaar in Nederland. Na 3 quarters stond het gelijk: 69-69. In de laatste minuten maakte Den Bosch het verschil: 83-92. Ook nemen ze het thuisvoordeel af. Austin Price was topscorer met 28 punten. Maandagavond is op het veld van Den Bosch de volgende wedstrijd.

Ook in de BNXT play-offs was er een wedstrijd. Okapi Aalst ontving thuis de Leuven Bears. Het was een spannende wedstrijd die uiteindelijk door Leuven werd gewonnen: 71-73. Joshua Heath maakt 21 punten. De terugwedstrijd is op woensdagavond in Leuven.