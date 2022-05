🎥 De Golden State Warriors winnen ook wedstrijd 3 tegen de Dallas Mavericks

De Golden State Warriors hebben ook wedstrijd 3 tegen de Dallas Mavericks gewonnen. Ze staan nu op 1 zege van de NBA Finals.

Afgelopen nacht was er de 3e wedstrijd tussen de Golden State Warriors en de Dallas Mavericks. Het was de 1e wedstrijd in Dallas. De Warriors verdedigden een 2-0 voorsprong.

In de 1e helft lag het kort bij elkaar. In het 1e quarter liepen de Warriors uit. De Mavs deden dat in het 2e quarter, maar aan de rust kon er nog veel gebeuren en de Warriors stonden 1 punt voor. In de 2e helft liepen de Warriors weer uit en ze konden hun kleine voorsprong behouden: 100-109. De Warriors komen zo 3-0 voor. Daarmee staan ze op 1 wedstrijd van de NBA Finals.

Stephen Curry was topscorer bij de Warriors. Hij maakte 31 punten en deelde ook 11 assists uit. Ook kreeg hij veel hulp van Andrew Wiggins (27 punten), Klay Thompson (19 punten) en Kevon Looney (9 punten en 12 assists). Bij de Mavs scoorde Luka Doncic opnieuw 40 punten, maar de hulp van zijn ploegmaats was beperkt.