🎥 Sterk Mechelen keert rollen om en komt langszij in Belgische titelfinale, Boston doet hetzelfde in serie in NBA

Het kan in de Belgische titelfinale weer alle kanten uit. Mechelen is weer langszij gekomen door thuis te triomferen, enkele dagen nadat het een rammeling had gekregen in Oostende.

De titelverdediger was 1-0 voor gekomen door de eerste wedstrijd met liefst 43 punten verschil te winnen. Oostende was oppermachtig. Enkele dagen later waren de rollen volledig omgekeerd. Aan het einde van de match was het verschil 'slechts' 10 punten, maar een enthousiast Mechelen had in de loop van de match een kloof van 20 punten op het bord gezet.

Dat overkomt Oostende in België maar heel zelden. Het waren uitblinkers Loubry en Alston die Mechelen naar een glansprestatie leidden, met vooral een indrukwekkend derde kwart. Het werd finaal 84-74, waardoor het 1-1 staat in de serie. Woensdag is de derde wedstrijd, in Oostende.

In Amerika staat het dan weer gelijk in de Eastern Conference Finals tussen Boston en Miami. Na drie wedstrijden stond Miami 1-2 voor, maar Boston domineerde de eerste helft in Game 4 en had bij de rust zijn schaapjes al op het droge. Door deze wedstrijd met 102-82 te winnen, zorgen de Celtcis voor een 2-2 gelijke stand in de serie.