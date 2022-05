Kangoeroes Mechelen veert recht in 2e wedstrijd: "We willen niet herinnerd worden als een zwakke finale"

De 2e match in de finale tussen Oostende en Kangoeroes Mechelen werd gewonnen door Kangoeroes. Zo stelden ze orde op zaken na de bolwassing in de 1e wedstrijd. "We willen niet herinnerd worden als een kleine finale", zei sportief adviseur Tony Van den Bosch aan Sporza.

De 1e wedstrijd won Oostende met 103-60. De 2e won Kangoeroes Mechelen met 84-74. Daarmee zette Kangoeroes orde op zaken. "We hebben vooral mentale weerbaarheid getoond en we hadden wat tactische zaken aangepast", zei sportief adviseur Tony Van den Bosch aan Sporza. "Domien Loubry was ook heel goed. Alles lukte bij hem en hij sleepte iedereen daarin mee. Dat de Winketkaai vol zat, hielp ook veel. Het was zoals in de oude dagen van Racing Mechelen."

"Wat er misliep in de 1e wedstrijd, kwam misschien nog door de wedstrijden tegen Leuven, die net gedaan waren. Fysiek beperkte dat wat de mogelijkheden, maar het was ook het mentale. In de hoofden van de spelers zat het idee van dat dit al het eindpunt was, maar ondertussen weten ze dat ze meer willen. Ook willen we niet dat deze finale zal herinnerd worden als een kleine finale, omdat het maar tegen Kangoeroes Mechelen was."