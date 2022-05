Voormalig Belgian Cat Hanne Mestdagh speelt weldra opnieuw in eigen land en bij vader als coach

De link met haar eigen land is er nog altijd, ook al stopte Hanne Mestdagh onlangs als Belgian Cat. Volgend seizoen gaat ze opnieuw in België aan de slag.

Op sociale media circuleert het bericht dat Hanne Mestdagh volgend seizoen voor het ambitieuze Kortrijk Spurs gaat spelen. Eerder was Mestdagh in eigen land actief bij Braine en Namen. In het buitenland speelde ze voor Colorado State University, Freiburg, Gran Canaria, het Poolse Lublin en Saarlouis Royals in Duitsland.

SUCCESFORMULE

De overstap van Mestdagh naar Kortrijk is uiteraard geen toeval. Volgend seizoen zal de ploeg immers gecoacht worden door haar vader Philip Mestdagh. Die was in het verleden ook al meermaals coach van Hanne. In Kortrijk hopen ze dat dat ook in de Lange Munte een succesformule kan zijn.

Onlangs kondigde Hanne Mestdagh haar afscheid als international aan. In de loop van haar interlandcarrière verzamelde Mestdagh 103 caps bij de Belgian Cats.