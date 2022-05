🎥 De eer gered of toch wat meer? Dallas Mavericks nog niet uitgeteld in Western Conference Finals

De Dallas Mavericks stonden met hun rug tegen de muur in de Western Conference Finals. Kon de eer op zijn minst gered worden? Jawel, zo bleek.

Dallas stond immers 3-0 in het krijt in zijn serie tegen Golden State. De enige manier waarop Dallas nog kan doorstoten naar de NBA Finals, is dus om vier wedstrijden op rij te winnen. Nog nooit won een ploeg een serie in de play-offs na een 3-0-achterstand. Beginnen moest Dallas doen met één keertje te winnen en dat is ook gelukt.

Dallas domineerde op eigen terrein drie kwarts lang in Game 4. Zoals haast altijd was Luka Dončić weer de grote smaakmaker. Met 30 punten, 14 rebounds en 9 assists was Dončić dicht bij een triple-double. Het allerbelangrijkste was echter de overwinning voor zijn team. Het werd 119-109.

Dat werd de eindscore omdat Golden State in de laatste twaalf minuten nog negentien punten van zijn achterstand kon wegwerken. Dallas had op dat moment al gewonnen spel. Het staat in deze serie nu 3-1 voor Golden State, dat thuis in Game 5 de kwalificatie zal willen bewerkstelligen.