🎥 Nog 1 zege hebben de Boston Celtics nodig om naar de NBA finals te gaan

De Boston Celtics hebben de 5e wedstrijd tegen de Miami Heat gewonnen. In de 2e helft maakten ze het verschil: 80-93.

In de Eastern Conference Finals stond het tussen de Boston Celtics en de Miami Heat 2-2 na 4 wedstrijden. De 5e wedstrijd ging door in Miami.

Tijdens de 1e helft lieten ze elkaar voor geen vin lossen. Aan de rust stonden de Heat 5 punten voor. In de 2e helft namen de Celtics het over. Vooral via Jason Tatum en Jaylen Brown konden de Celtics afstand nemen van de Heat. Aan het einde van het 3e quarter stonden ze al 11 punten voor. Op 8 minuten van het einde was er een kloof van 23 punten. De Heat probeerde nog terug te komen, maar ze konden maximaal tot op 13 punten komen.

De Celtics wonnen met 80-93 en staan nu 2-3 voor. Brown maakte 25 punten en scoorde 5 driepunters. Tatum was goed voor 22 punten, 12 rebounds en 9 assists. Bij de Heat waren ze vooral niet efficiënt. Ze scoorden maar 32% van hun field goals en achter de driepuntlijn zaten ze maar aan 15%.