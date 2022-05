Oostende en Leiden winnen de 3e wedstrijd en komen op een zege van de nationale titel

Oostende en Leiden staan op 1 zege van de nationale titel. Ze wonnen allebei hun 3e wedstrijd in hun finale van de nationale play-offs. In de BNXT play-offs hebben de Leuven Bears zich geplaatst voor de volgende ronde.

In de nationale play-offs van de BNXT League zitten ze in de eindfase. Zowel in België als in Nederland is de 3e wedstrijd al afgewerkt. Vrijdag staat wedstrijd 4 al op het programma.

In België won Oostende met 86-69 van Kangoeroes Mechelen. Bij de rust stond het al 50-30. De Amerikanen Phil Booth (21) en Levi Randolph (18) zorgden vooral voor de punten bij Oostende. Keye van der Vuurst deelde 10 assists uit en maakte 10 punten. Vooral inside maakte Oostende het verschil. Ze scoorden 38 punten in de bucket (tegenover 26 van Kangoeroes) en creëerden daardoor ook heel open shots.

Leiden won in Nederland wedstrijd 3 van Den Bosch. Bij de rust stonden ze nog 3 punten achter (41-44). In de 2e helft duwde Leiden door. Het werd uiteindelijk 87-68. Jhonathan Dunn was topscorer met 28 punten.

In de BNXT play-offs konden de Leuven Bears zich plaatsen voor de volgende ronde. De heenwedstrijd wonnen ze op het veld van Okapi Aalst al met 72-74. Op eigen veld wonnen ze met 74-66. Kevaughn Allen was topscorer met punten. In de volgende ronde speelt Leuven tegen Bergen. De andere partij in die ronde is Groningen tegen de Antwerp Giants.