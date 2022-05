🎥 Klay Thompson loodst Golden State Warriors naar zesde NBA Finals in acht jaar tijd

Een glansrol voor Klay Thompson: die revalidatie was het waard. Golden State heeft de NBA Finals opnieuw bereikt.

Thompson onderging de voorbije jaren twee zware operaties en het was dan ook lang revalideren. Nu staat de shooting guard er weer op het moment dat het moet. Met 32 punten was Thomspon de uitblinker in Game 5 van de Western Conference Finals tegen Dallas.

Golden State was aan die wedstrijd begonnen met een 3-1-voorsprong in de serie. Het wist dus dat een thuiszege volstond om zich te plaatsen voor de Finals. Het klaarde de klus vrij comfortabel: met 120-110 werd Dallas opzij gezet. Zo eindigt de serie met 4-1 voor Golden State, dat het in de NBA Finals zal opnemen tegen Boston of Miami.

Dit betekent dat Golden State voor de zesde keer in acht jaar naar de Finals gaat. Slechts enkele dynasties deden het de Warriors voor: de Bulls van Jordan in de jaren negentig, de Lakers uit de jaren tachtig en de Celtics uit de jaren vijftig en zestig. De Bulls wonnen wel hun zes finals, terwijl de Warriors er in moderne tijden drie wonnen en twee verloren.