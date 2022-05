Oostende is voor de 11e keer op rij landskampioen. Ook is het hun 23e titel in hun clubgeschiedenis. In de 4e wedstrijd wonnen ze tegen Kangoeroes Mechelen met 83-91.

In de 4e wedstrijd van de nationale play-offs in België kon Oostende al voor de 11e keer op rij kampioen spelen en de 23e titel in hun geschiedenis pakken. Na 3 wedstrijden stonden ze 2-1 voor tegen Kangoeroes Mechelen.

In het begin van de wedstrijd begon Kangoeroes het beste (10-4). Nadien kon Oostende terugkomen, maar Kangoeroes kon weer uitlopen naar 27-19. Mede door een vrijwillige fout en enkele scores van Phil Booth kon Oostende weer langszij komen. In het 2e quarter deden beide ploegen heel de tijd haasje over bij elkaar. Rust: 43-44. Opvallend: in de 1e helft werden 3 vrijwillige fouten tegen Kangoeroes gefloten en een technische fout tegen Oostende.

BALVERLIEZEN

Oostende kon in het 3e quarter een klein kloofje slaan. Kangoeroes kon aanklampen en kwam op het einde van het quarter weer op voorsprong (64-63). In het 4e quarter lieten beide ploegen elkaar weinig ruimte. In de laatste minuten kwam Oostende enkele punten voor. Kangoeroes leed enkele cruciale balverliezen en Oostende kwam 6 punten voor in de laatste minuut. Kangoeroes kon die kloof niet meer inhalen. Eindstand: 83-91. Phil Booth was topscorer met 26 punten.

Oostende is voor de 23e keer landskampioen en gaat naar de halve finales in de BNXT play-offs. Kangoeroes gaat naar de kwartfinales in de BNXT play-offs. Daarin komen ze uit tegen Groningen of de Antwerp Giants.

In Nederland gaan ze naar een vijfde wedstrijd in de finale van de nationale play-offs. Den Bosch won de 4e wedstrijd met 61-52. Edon Maxhuni had 16 punten.