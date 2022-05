🎥 We gaan naar een Game 7 tussen de Miami Heat en de Boston Celtics

De Miami Heat hebben afgelopen nacht een Game 7 kunnen forceren tegen de Boston Celtics. In de 6e wedstrijd werd het 103-111. Bij de Heat was er vooral een glansprestatie van Jimmy Butler die 47 punten maakte.

Tussen de Miami Heat en de Boston Celtics zaten we ondertussen al aan de 6e wedstrijd. Voor de wedstrijd stond het 2-3 in het voordeel van de Celtics. De Heat wisten dus wat ze moesten doen.

De Heat begonnen goed aan de wedstrijd. Ze stonden bijna de hele 1e quarter voor. Ook in het 2e quarter konden de Heat op voorsprong blijven, maar vlak voor de rust kwamen de Celtics toch enkele punten voor. Toch konden de Heat gaan rusten met een voorsprong van 2 punten. Na de rust was er hetzelfde beeld. De Heat liepen uit, maar de Cetlcs konden weer langszij komen in het midden van het 4e quarter. De Heat bleven kalm en konden de zege toch veiligstellen.

De Heat zorgen zo dus voor de 3-3 en dus ook een Game 7. Die wordt zondagnacht gespeeld. Bij de Heat was vooral Jimmy Butler outstanding. Hij zorgde voor 47 punten, 9 rebounds, 8 assists en 4 steals. Kyle Lowry maakte 18 punten en deelde 10 assists uit.