UPDATE: Team Antwerp is op de 3x3 World Tour in Manila niet naar kwartfinales na verrassend verlies tegen Sansar

Team Antwerp gaat niet naar de kwartfinales in de 3x3 World Tour in Manila. Hun 1e wedstrijd wonnen ze nog vlot, maar de 2e verloren ze verrassend.

In Manila is Team Antwerp actief op de 3x3 World Tour. In de groepsfase moesten ze tegen Melbourne en Sansar. Die laatste is een ploeg uit Mongolië.

De 1e wedstrijd tegen Melbourne wonnen ze vlot. Op het einde was er zelfs ruimte om de voet van het gaspedaal te halen. Het werd 19-15. De 2e wedstrijd tegen Sansar was een ander paar mouwen. Antwerp miste veel shots en Sansar profiteerde daarvan. Antwerp verloor met 13-21 van Sansar.

Door die nederlaag is Antwerp niet meer zeker van een plaats in de kwartfinales. Het grote verschil tegen Sansar kan hen zuur opbreken. De top 2 in de poule gaat door.

Update: Melbourne heeft met 22-16 gewonnen van Sansar. Daardoor eindigt Antwerp als derde en laatste in zijn poule en is het uitgeschakeld.