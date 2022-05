🎥 De NBA Finals zijn bekend: de Boston Celtics nemen het op tegen de Golden State Warriors

De Boston Celtics gaan door naar de NBA Finals. In de Eastern Conference Finals klopten ze de Miami Heat in 7 wedstrijden. In de Finals nemen de Celtics het op tegen de Golden State Warriors.

Na 6 wedstrijden stond het in de Eastern Conference Finals 3-3 tussen de Miami Heat en de Boston Celtics. De beslissende Game 7 werd gespeeld in Miami. De Celtics kwamen meteen op voorsprong. Ze liepen uit tot 15 punten, maar de Heat bleven aandringen. Aan de rust was het 49-55 voor de Celtics. In de 2e helft probeerden de Heat korter te komen, maar ze kwamen niet korter dan 2 punten in de slotminuut. Uiteindelijk wonnen de Celtics met 96-100. Jayson Tatum had 26 punten en pakte 10 rebounds. Ook kreeg hij de Eastern Conference Finals MVP of de Larry Bird-trofee, als meest waardevolle speler van de series tegen de Heat. Jaylen Brown en Marcus Smart maakten elk 24 punten. Bij de Heat was Butler goed voor 35 punten. De Finals starten op 2 juni. Ten laatste op 19 juni is de nieuwe NBA-kampioen bekend.