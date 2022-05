Bergen of de Leuven Bears kent zijn volgende tegenstander al

De Leuven Bears of Bergen kent zijn tegenstander al voor in de kwartfinales van de BNXT play-offs. Leiden verloor van Nederlands kampioen Den Bosch en zal uitkomen tegen Leuven of Bergen.

In Nederland is de kampioen bekend. In de beslissende 5e wedstrijd was Den Bosch te sterk voor Leiden. Het werd 74-81. Clay Mounce was topscorer bij Den Bosch met 23 punten.

Den Bosch gaat naar de halve finales van de BNXT play-offs en heeft extra rust. Leiden gaat naar de kwartfinales. Daarin zullen ze het opnemen tegen Bergen of de Leuven Bears. In de heenwedstrijd werd het 74-69 voor Bergen. De terugwedstrijd is maandagavond.