🎥 Emma Meesseman helpt Chicago aan nipte overwinning tegen ploeg die het vorig jaar klopte in WNBA Finals

Toen Emma Meesseman naar Chicago trok, wist ze dat ze bij het team terecht kwam dat de WNBA Finals gewonnen had vorig jaar. De ploeg begint nu weer wat de draai te vinden.

De seizoensstart was nog aarzelend, maar ondertussen zit Chicago toch aan vijf overwinningen in acht wedstrijden. Die vijfde zege kwam er uitgerekend tegen Phoenix, de ploeg waar het vorig jaar mee afrekende in de WNBA Finals.

Voor Phoenix is het voorlopig een veel moeilijker seizoen, maar dat hield de bezoekers niet tegen om het Chicago lastig te maken. De Chicago Sky haalde het uiteindelijk dan toch nipt met 73-70. Emma Meesseman scoorde in 32 minuten 10 punten, gaf 5 rebounds en plukte 5 assists.

Hierboven kan je enkele beelden uit de partij bekijken, met onder andere één van de scores die Meesseman achter haar naam kreeg. Vrijdag gaat ze met Chicago op bezoek bij Atlanta.