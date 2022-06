De Belgian Cats in de aanloop naar oefenduels: "Andere speelsters krijgen de kans om zich te tonen"

De Belgian Cats spelen deze week 2 oefenduels tegen Italië en Spanje. Enkele sterkhoudsters zijn er niet bij. "Dan hebben andere speelsters de kans om zich te tonen", zegt bondscoach Valéry Demory.

In Melilla (een Spaanse enclave in Noord-Afrika) spelen de Belgian Cats deze week 2 oefenduels met het oog op het WK in september dat in Australië doorgaat. Morgen spelen ze tegen Italië. Vrijdag spelen de Cats tegen thuisland Spanje.

Enkel sterkhoudsters zijn daar niet bij. Emma Meesseman is momenteel actief in de WNBA, Julie Allemand is nog actief met ASVEL en gaat nadien naar de WNBA en ook Antonia Delaere en Hind Ben Abdelkader zijn er niet bij.

MET HET OOG OP HET WK

"Daardoor zullen andere speelsters de kans krijgen om zich te tonen", zegt bondscoach Valéry Demory. "Zo zullen we kunnen zien wie leiderschap kan tonen. De bankzitsters zullen ook meer minuten krijgen. Het is een ander team dan normaal, maar dat kan dus ook zijn voordelen hebben."

"Ik wil zien op wie we kunnen rekenen met het oog op het WK", gaat Demory verder. "Ik wil een groep van 17 of 18 spelers, omdat we blessures kunnen hebben en daarom wil ik de groep vergroten."