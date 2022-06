Kim Mestdagh verlengt bij Schio

Kim Mestdagh blijft een jaar langer bij het Italiaanse Schio. Ze pakte afgelopen jaar de dubbel.

Schio is een Italiaanse topclub in het basketbal. Kim Mestdagh kwam in 2020 daar aan en won dat seizoen meteen de beker. In het seizoen daarop won ze opnieuw de beker en ook de titel. Al moest ze bij die titel wel vanop de bank toekijken. Ze was geblesseerd.

Mestdagh verlengt haar contract bij Schio met 1 jaar. Haar prestaties van afgelopen jaar zullen daar waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Ze was in de competitie goed voor 10,3 punten per wedstrijd.