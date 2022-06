Kwartfinales BNXT play-offs: de Leuven Bears en Kangoeroes Mechelen winnen de heenwedstrijden

De Leuven Bears hebben de heenwedstrijd in de kwartfinales tegen Leiden gewonnen. Ze waren met 82-68 te sterk. Ook Kangoeroes Mechelen won hun heenwedstrijd met 84-86 van Groningen.

In de BNXT play-offs zijn ze ondertussen al aan de kwartfinales aanbeland. Net zoals de andere rondes spelen de teams eerst een heenwedstrijd en dan 2 dagen later een terugwedstrijd.

Kangoeroes Mechelen moest op Groningen spelen. Ondanks de verre verplaatsing had Mechelen daar weinig last van. Bij de rust stonden ze 37-47 voor. In het 3e quarter liet Mechelen Groningen nog terugkomen, maar in een spannend laatste quarter kon Mechelen het best het hoofd koel houden. Eindstand: 84-86. Bij Groningen vielen vooral de 14 gemiste vrijworpen op. Myles Stephens en Domien Loubry waren topscorer met elk 20 punten.

In de andere kwartfinale stonden de Leuven Bears en Leiden tegenover elkaar. Leuven maakte in de 2e helft het verschil en won met 82-68. Joshua Heat was topscorer bij Leuven met 19 punten. Solomon Hill en Jakob Cebasek maakten elk 15 punten. Bij Leiden kon enkel Arunas Mikalauskas (26 punten) makkelijk scoren.