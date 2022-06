PREVIEW: Vannacht beginnen de NBA Finals: een serie tussen de Golden State Warriors en de Boston Celtics

Vannacht is het zover. Dan beginnen de NBA Finals. De Golden State Warriors en de Boston Celtics zullen in maximaal 7 wedstrijden uitmaken wie NBA-kampioen wordt.

De Golden State Warriors staan al in hun 6 NBA Finals in 8 jaar. Het is al geleden van de Chicago Bulls met Michael Jordan en Scottie Pippen dat dat nog eens gebeurd is. In die periode van 8 jaar konden de Warriors telkens rekenen op Stephen Curry, Klay Thompson en Draymond Green. Ook Jordan Poole en Andrew Wiggins vormen een belangrijke schakel dit seizoen.

Onderweg schakelden de Warriors eerst de Denver Nuggets in 4 wedstrijden uit. Dan volgden de Memphis Grizzlies (6) en de Dallas Mavericks (5). De Warriors worden vooral gevreesd door hun vuurkracht achter de driepuntlijn en het constant in beweging zijn tijdens de aanval. Tel daar nog eens een strakke defense onder leiding van Green bij en je hebt een te duchten ploeg.

© photonews

Aan de overkant zijn er de Boston Celtics. Zij rekenen op Jayson Tatum en Jaylen Brown. Vooral Tatum is moeilijk af te stoppen in dit seizoen. Marcus Smart is de Verdediger van het Jaar en leidt de defense. De defense van de Celtics staat sinds Nieuwjaar op punt. Ook is er de ervaren Al Horford die enkele wedstrijden in de NBA Playoffs outstanding was.

De Celtics zijn na Nieuwjaar de te kloppen ploeg. Ze zetten een 34-12 record neer. Ook in de NBA Playoffs gingen ze verder op hun elan. Ze sweepten de Brooklyn Nets met Kevin Durant en Kyrie Irving. Ook de Milwaukee Bucks (7) met Giannis Antetokounmpo en de Miami Heat (7) met Jimmy Butler gingen voor de bijl. Al hebben de Celtics wel wat last van hardnekkige kwaaltjes.

HISTORISCHE PLOEGEN

Wie er gaat winnen, is moeilijk te zeggen. Mogelijk wordt het pas op 19 juni in Game 7 beslist. Het zijn 2 ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Ook zijn het ploegen met een grote geschiedenis. Ze zijn er al van in het begin (1946) bij. In het verleden speelden ze in de NBA Finals al tegen elkaar. Al was die laatste keer in 1964. Toen speelde Bill Russell nog bij de Celtics en Wilt Chamberlain bij de Warriors. Om toch een voorspelling te doen: de Boston Celtics winnen Game 7.